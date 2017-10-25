Глава правительства требует увольнять чиновников, которые оказывают давление на бизнес

25.10.2017, 14:53

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к членам Правительства с требованием провести проверки работы подконтрольных им структур в регионах Украины и принять соответствующие кадровые решения в случае подтверждения фактов злоупотреблений.

Об этом глава Правительства заявил во время заседания Правительства.

Он напомнил, что вчера, 25 октября, во время заседания Совета регионального развития от исполнения обязанностей был отстранен руководитель Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Олег Цвях. Причина - жалобы руководителей местных органов власти на работу органов Госгеокадастра.

"Предлагаю освободить от должности (руководителя органов Госгеокадастра), а также дать поручение Минагрополитики сформировать группы по проверке работы территориальных органов Госгеокадастра и (в случае необходимости) отстранить всех руководителей на местах, - сказал Владимир Гройсман. - Но речь идет не только о Госгеокадастре. Бизнес говорит о том, что чиновники сели на места и начинают рассказывать, как кому жить. С этим я тоже не буду мириться. Требую от министров - у каждого есть подконтрольные структуры - провести проверки".

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.