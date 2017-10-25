Чийгоз и Умеров освобождены от уголовного преследования

25.10.2017, 15:16

Украинские политзаключенные Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, осужденные российскими оккупантами в Крыму, освобождены от уголовного преследования.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

"То, что все так долго ожидали случилось. Ещё два заложника, два украинских политзаключённых обрели свободу. Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров - бесстрашные герои крымскотатарского народа. Сегодня они освобождены от уголовного преследования", - написал он.

По словам Полозова, освобождение Чийгоза и Умерова - закономерный результат титанических усилий, успешно проведённой юридической, политической и дипломатической работы.

Ранее лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что представителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в оккупированном Крыму, выдали турецкой стороне.

11 сентября так называемый "Верховный суд Крыма" осудил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза к 8 годам заключения в исправительной колонии.

22 сентября так называемый "Железнодорожный районный суд Симферополя" назначил украинскому журналисту Николаю Семене наказание в виде двух с половиной лет условно с испытательным сроком три года и запретом заниматься публичной деятельностью.

27 сентября так называемый "Симферопольский районный суд" признал Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения. Также Умерову на два года запретили заниматься общественной деятельностью. Об этом сообщает УНИАН.