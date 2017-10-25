Саакашвили получил из АП документы о лишении гражданства

25.10.2017, 15:46

Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили получил документы из администрации президента Украины о лишении его гражданства.

"Я иду в суд сегодня или завтра. Наконец-то мы получили документы от администрации президента по гражданству. И мы будем обжаловать лишение меня гражданства", - сообщил он у здания Государственной миграционной службы Украины.

26 июля в Государственной миграционной службе Украины сообщили о том, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Михеила Саакашвили гражданства. Поводом для решения стал тот факт, что экс- президент Грузии не упомянул в анкете о том, что находится в розыске на родине.

10 сентября лишенный украинского гражданства бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили и его сторонники прорвали кордон силовиков на границе с Польшей. В Украине Саакашвили попросил политическое убежище.

Государственная миграционная служба отказала Михеилу Саакашвили в рассмотрении заявления о политическом убежище в связи с тем, что заявление подано с нарушением. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".