Представителей Госаудитслужбы не пустили на предприятие "Укроборонпрома"

25.10.2017, 16:16

Государственное предприятие "Укроборонпром" не допустил сотрудников Государственной аудиторской службы для проведения аудита на предприятиях концерна. Об этом заявила председатель Аудиторской службы Лидия Гаврилова в среду, 25 октября.

По ее словам, было установлено "ряд негативных моментов в финансовой дисциплине концерна", о чем было проинформировано правительство.

"Именно для того, чтобы видеть реальную картину, мы запланировали проведение аудита для того, чтобы выяснить эффективность управления концерна своими предприятиями. На сегодня мы имеем факт недопуска государственных аудиторов для проведения аудита", - цитируют Гаврилову "Українські новини".

В свою очередь "Украинская правда" сообщает, что по информации пресс-службі "Укроборонпром", никто относительно проверок в концерн не обращался.

"Возможно, это было по какому-то конкретному предприятию. Но мы никому не отказывали, мы во всем открыты", - сказала работница. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".