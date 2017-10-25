Розенко: Осовременивание пенсий будет происходить автоматически и по четкой формуле

25.10.2017, 16:19

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявляет, что отныне осовременивание пенсий будет автоматическим и будет осуществляться по четкой формуле.

"Процесс осовременивания будет входить в постоянный режим. Для этого уже не нужно никаких дополнительных решений", - сказал он в эфире радио "Голос столицы".

Вице-премьер-министр отметил, что осовременивание пенсий будет осуществляться по формуле, которая четко выписана в принятых недавно законах: "Выписана четкая формула, в которой привязка идет к двум основным параметрам - рост среднего размера зарплаты и инфляционные факторы".

Павел Розенко отметил, что сейчас самую большую доплату к пенсии получают те, кто выходил на пенсию до 2014 года. "Процесс осовременивания пенсий был приостановлен еще в 2011 году Правительством Януковича-Азарова. И мы пришли к тому, что за эти 6 лет получили колоссальную проблему с социальной справедливостью. Минимальный размер пенсии мы все-таки повышали, и с 2013 года он вырос примерно на 600 грн, а тем людям, которые имели значительный трудовой стаж и достойную зарплату, за эти 6 лет пенсия не перечислялась ни разу.

Поэтому очевидно, что те, кому пенсия не перечислялась все это время, получили больше, чем те, кто выходил на пенсию после 2013 года. Но это не точка, это только запятая. Те люди, которые выходили на пенсию с 2014 года, для них процесс осовременивания будет осуществлен уже в 2019 году, и осуществлен он будет автоматически", - пояснил он.

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.