МВД инициирует масштабные изменения для повышения безопасности дорожного движения. Этому будет посвящено следующее заседание Правительства. Об этом сегодня, 25 октября, сообщил Министр внутренних дел Арсен Аваков в Кабинете Министров Украины.
"Прошу посвятить следующее заседание Правительства рассмотрению исключительно вопроса правил дорожного движения и усиления ответственности за их нарушение", - обратился Арсен Аваков.
Глава МВД отметил, что Министерство предлагает изменения в законодательство, касающиеся актуальных вопросов в этой сфере.
"Мы имеем законодательные предложения в Верховную Раду, а также в Кабмин. С их помощью мы эффективно запустим систему видеофиксации нарушений, над которой работали три месяца, и другие необходимые изменения", - добавил он.
Арсен Аваков призвал Парламент радикально ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения.
Инф. Пресс-службы Министерства внутренних дел Украины.