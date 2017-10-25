25.10.2017, 16:24

МВД инициирует масштабные изменения для повышения безопасности дорожного движения. Этому будет посвящено следующее заседание Правительства. Об этом сегодня, 25 октября, сообщил Министр внутренних дел Арсен Аваков в Кабинете Министров Украины.

"Прошу посвятить следующее заседание Правительства рассмотрению исключительно вопроса правил дорожного движения и усиления ответственности за их нарушение", - обратился Арсен Аваков.

Глава МВД отметил, что Министерство предлагает изменения в законодательство, касающиеся актуальных вопросов в этой сфере.

"Мы имеем законодательные предложения в Верховную Раду, а также в Кабмин. С их помощью мы эффективно запустим систему видеофиксации нарушений, над которой работали три месяца, и другие необходимые изменения", - добавил он.

Арсен Аваков призвал Парламент радикально ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения.

Инф. Пресс-службы Министерства внутренних дел Украины.