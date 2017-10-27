Авиакомпания Air Berlin прекращает полеты

27.10.2017, 17:07

Последние два рейса авиакомпании Air Berlin прибудут вечером, 27 октября, в Дюссельдорф и Берлин.

После этого компания прекращает полеты. "Air Berlin в этот грустный день благодарит всех сотрудников, партнеров и пассажиров, которые многие годы были преданы нам. Air Berlin желает всем мягкой посадки и от имени всех сотрудников желает всего хорошего!" - говорится в официальном заявлении компании, опубликованном в пятницу, 27 октября.

Вторая после Lufthansa авиакомпания в Германии в августе 2017 года объявила о банкротстве. С 1979 года услугами компании воспользовались более полумиллиарда человек.

Компания Eurowings принимает в свой авиапарк большую часть, а именно 81 самолет Air Berlin. Однако 400 пилотов и 900 бортпроводников Air Berlin должны подать заявления и пройти отборочный конкурс у нового работодателя.До сих пор профсоюз Cockpit советовал пилотам не подавать заявления и отказывался заключить с Eurowings договор об условиях приема пилотов на работу, поскольку считал происходящее "переходом предприятия к новому собственнику", при котором сотрудники автоматически продолжают работать на прежних условиях.

Согласно условиям Eurowings, пилоты Air Berlin, если их примут на новую работу, в зависимости от прежней должности будут вынуждены работать за меньшую зарплату. По данным главы Eurowings Торстена Диркса, их зарплата сократится на 10 процентов, по данным профсоюза - на 40 процентов.

Один из пилотов Air Berlin, которому компания платила 7000 евро в месяц, сообщил агентству dpa, что в Eurowings ему предложили всего 3500 евро. Об этом сообщает Deutsche Welle.