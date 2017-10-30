Qatar Airways запускает ежедневные рейсы из Украины: названы направления

30.10.2017, 15:31

Авиакомпания Qatar Airways объявила о начале выполнения двух ежедневных рейсов из Киева в Доху.

Об этом глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил в Facebook. По его словам, авиакомпания начнет выполнять ежедневные рейсы в столицу Катара с 14 декабря 2017 года.

"Учитывая высокий спрос, авиакомпания Qatar Airways объявила о начале выполнения двух ежедневных рейсов из Киева в Доху... 5-звездочный сервис в более 150 направлений мира пользуется спросом, а значит вопрос "кто будет летать" не стоит. На рынке хватит места для всех, и это еще одно доказательство!" - отметил министр.

12 июля 2017 года Омелян сообщил, что Qatar Airways официально приходит в Украину. С 23 августа авиакомпания осуществляет вылеты в Борисполь из Дохи.

Ранее стало известно, что Wizz Air может сменить аэропорт "Киев" (Жуляны) на аэропорт "Борисполь". Об этом сообщает "Обозреватель".