Украина планирует пустить поезда в Польшу по евроколее

26.10.2017, 16:29

Украина планирует пустить движение грузовых поездов из Львова в Польшу по железной дороге с европейской шириной колеи 1435 мм, строительство которой сейчас обсуждается властями обеих стран.

Об этом сообщил заместитель Мининфраструктуры Виктор Довгань на VII международном форуме "Дни польского бизнеса в Украине", передает ЦТС.

"Соединить Львов-Краков-Варшаву легче, чем сообщить между собой некоторые города Украины. Мы нацелены на развитие европути сообщением Львов - Рава- Русская - Варшава. Это будет пассажирское и грузовое сообщение узкой колеей между Львовом и Польшей", - отметил Довгань.

Информация о планах построить железную дорогу с шириной колеи 1435 мм (в странах ЕС в основном такой стандарт) появлялась и ранее, однако о грузовом движении не говорилось. На днях министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что Украина и Польша договорились, что в ноябре на техническом уровне отработают возможность запуска ж/д сообщения по колее 1435 мм до Львова.

Ранее также озвучивался вариант реализации проекта евроколеи Львов-Варшава, подразумевающий строительство комбинированной колеи 1435/1520 мм на участке Львов-Перемышль общей протяженность 67 км.

По данным Укрзализныци, по итогам семи месяцев 2017 года в направлении Украина - Евросоюз - Украина железнодорожным транспортом воспользовались 138,5 тыс. пассажиров, что в 8,3 раза больше чем за аналогичный период 2016 года. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.