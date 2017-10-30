Лоукостер Wizz Air отменил оплату за ручную кладь

30.10.2017, 16:15

С 29 октября авиакомпания Wizz Air отменила оплату за ручную кладь. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Размеры клади, которую пассажиры могут взять в салон самолета, не должны превышать 55x40x23см, а вес - не более 10 кг.

Отмену платы за ручную кладь Wizz Air анонсировал в июле.

Как уточняет ЦТС, последний раз Wizz Air меняла правила провоза ручной клади в октябре 2012 г. Тогда была введена плата за ручную кладь, превышающую размеры 42x32x25см. Таким образом, до сегодняшнего дня существовало разделение ручной клади на бесплатную маленькую (42х32х25 см) и платную большую (56х45х25 см, вес до 15 кг).

Теперь же вводится единый стандарт - 55x40x23см, вес до 10 кг. Сумки с большими размерами или большим весом будут зарегистрированы как багаж.

Ранее сообщалось, что Wizz Air может сменить базовый аэропорт с Международного аэропорта Киев (Жуляны) на Борисполь. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.