Президент Украины поблагодарил Президента Турции за его усилия в освобождении Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова

25.10.2017, 16:26

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана за его усилия в освобождении Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова и заверил, что вопрос освобождения украинских граждан и в дальнейшем будет оставаться его приоритетом в ходе международных переговоров.

"Рад вести о том, что Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров наконец на свободе. Спасибо Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану за его усилия в освобождении наших героев, как мы договорились в Нью-Йорке и Киеве", - отметил Петр Порошенко в комментарии на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Президент подчеркнул: "Этот вопрос и в дальнейшем будет оставаться среди приоритетных во время моих переговоров с мировыми лидерами. Ведь совместная борьба за освобождение всех украинских граждан и их возвращение в свой родной дом продолжается".

Как сообщил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко на своей странице в социальной сети Фейсбук, самолет с гражданами Украины Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгозом приземлился в Анкаре. По поручению Президента Украины их будет встречать посол Украины в Турции и будет способствовать их пребыванию в этой стране.

Инф. официального сайта Президента Украины.