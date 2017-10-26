В Киеве подтопило "Южный" вокзал

26.10.2017, 14:55

В Киеве возле железнодорожного вокзала "Южный" во время строительства застройщик забетонировал канализационный коллектор, из-за чего район и прилегающие здания оказались частично затопленными. Об этом заявили в городской администрации.

Так, во время строительства на ул. Георгия Кирпы, 2-б был залит бетоном канализационный коллектор диаметром 800 мм. После этого функционирование городских канализационных сетей было нарушено. На данный момент "Киевводоканал" проводит там восстановительные работы.

"С целью недопущения затопления сточными водами прилегающих зданий, в том числе железнодорожного вокзала "Южный", который и так был частично подтоплен, привокзального почтамта и других зданий и сооружений, силами работников аварийных бригад "Киевводоканала", с привлечением специальной техники, было срочно организованы работы по локализации аварийной ситуации и обустроены перекачки сточных вод по временной схеме", - рассказал заместитель главного инженера управления канализации Киева Андрей Кобзарь.

В "Киевводоканале" отмечают, что строительство проходит без согласованной проектной документации. Теперь служба требует прекратить незаконное строительство и привлечь нарушителей к ответственности.

Сегодня, 26 октября, с ж/д вокзала в Киеве из-за "минирования" эвакуировали 530 пассажиров. Об этом сообщает УНИАН.