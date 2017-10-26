МВД: В палаточном городке у Рады находятся около 55 человек

26.10.2017, 15:05

Возле здания Верховной Рады утром 25 октября около 55 активистов продолжают акцию "Большая политическая реформа", сообщает пресс-служба МВД Украины на своей странице в Facebook.

По информации ведомства на 8:30 утра, в палаточном городке на улице Грушевского от улицы Шелковичной до Липской находится около 35 активистов. Еще около 20 человек пребывают в городке, расположенном в парке и на площади Конституции.

Утром 17 октября в Киеве у здания парламента началась акция "Большая политическая реформа". Среди основных требований: пропорциональная система выборов в Раду по открытым спискам, отмена депутатской неприкосновенности и создание антикоррупционного суда.

19 октября общественные организации, входящие в оргкомитет акции "Большая политическая реформа", приостановили свое участие в уличных акциях в правительственном квартале до следующей сессии Верховной Рады. Партия Михеила Саакашвили "Рух новых сил", в свою очередь, приняла решение оставаться в палаточном городке и продолжать митинг. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".