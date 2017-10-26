Порошенко прокомментировал взрыв в Киеве, в результате которого пострадал нардеп Мосийчук

26.10.2017, 15:44

Президент Украины Петр Порошенко требует от правоохранителей как можно скорее раскрыть обстоятельства взрыва в Соломенском районе Киева, в результате которого погибли двое и пострадали три человека.

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

"Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в результате взрыва возле телеканала Эспресо. Искренне желаю выздоровления раненым. Решительно требую от правоохранителей как можно скорее раскрыть это кровавое и жестокое преступление", - подчеркнул президент.

Вечером 25 октября возле редакции телеканала Espreso.tv на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека, среди них Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала, двое погибли - охранник депутата и бывший полицейский, который проходил мимо.

Взрыв квалифицировали как теракт. Расследованием занимается Главное управление СБУ в Киеве и области под процессуальным руководством прокуратуры столицы.

Установлено, что неизвестные взорвали мопед вблизи места передвижения Мосийчука. Об этом сообщает УНИАН.