Красный Крест направил жителям оккупированных территорий Донетчины гуманитарную помощь

26.10.2017, 16:52

Миссия Международного комитета Красного Креста направила жителям временно оккупированных территорий Донбасса более 13 тонн гуманитарной помощи.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, через КПВВ "Новотроицкое" на неконтролируемую территорию 25 октября проехали 8 грузовиков с гуманитарным грузом.

Автомобили перевозили продуктовые и гигиенические наборы общим весом более 13 тонн от миссии Международного комитета Красного Креста. Груз предназначен для жителей Донецкой области. Об этом сообщает УНИАН.