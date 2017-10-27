Зубко указал на уголовную ответственность за несвоевременное подключение к теплу

27.10.2017, 13:58

Председатели ОГА и местные администрации до вторника должны провести мониторинг и подготовить все проблемные вопросы прохождения отопительного сезона по своим областям.

При обнаружении фактов саботажа, бездействия и несвоевременного выполнения обязанностей органами местного самоуправления соответствующие материалы будут направлены в Генпрокуратуру.

Об этом заявил во время селекторного совещания относительно прохождения отопительного сезона вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"Местное самоуправление обязано в соответствии с действующим законодательством добросовестно выполнять обязанности перед своими гражданами, предоставлять качественные услуги. В первую очередь это ЗУ "Об органах местного самоуправления", статья 30, обязывающая местные власти осуществлять управление коммунальными предприятиями. А это своевременный запуск и своевременная подача тепла в дома наших украинцев. Также это ЗУ "О теплоснабжении", статья 19", - отметил Геннадий Зубко.

Вице-премьер-министр указал на уголовную ответственность глав органов местного самоуправления за ненадлежащее исполнение своих обязанностей

"Статья 367 Уголовного кодекса Украины, часть 1 и часть 2, которая предусматривает лишение свободы до 5 лет за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, неисполнение обязанностей, которое привело к значительным последствиям. Поэтому я прошу всех опомниться и перестать перекладывать свою управленческую несостоятельность на центральные органы власти или ОГА", - сказал Вице-премьер-министр.

Геннадий Зубко в очередной раз подчеркнул, что местные администрации осуществляют государственный контроль, а управление в соответствии с законодательством и, имея возможности и полномочия, осуществляют органы местного самоуправления.

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.