Завтра по всей Украине обещают дождь, местами мокрый снег

27.10.2017, 14:18

28 октября в Киеве облачно, небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +7...+9 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+8 градусов, днем +4...+11 градусов.

В Карпатах ночью осадки, местами сильные, днем дождь с мокрым снегом, температура ночью -3...+2 градуса, днем 0...+5 градусов.

В Моршине дождь, температура ночью +4...+6 градусов, днем +6...+8 градусов.

В Трускавце дождь, температура ночью +4...+6 градусов, днем +5...+7 градусов.

В Сваляве дождь, температура ночью +8...+10 градусов, днем +8...+10 градусов.

На севере Украины облачно, небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+9 градусов, днем +6...+11 градусов.

В центре Украины облачно, дождь, местами сильный, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+10 градусов, днем +6...+12 градусов.

На востоке Украины облачно, дождь, местами сильный, ночью и утром местами туман, ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+10 градусов, днем +7...+12 градусов.

На юге Украины облачно, дождь, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем +9...+15 градусов.

В Крыму облачно, ночью небольшой дождь, днем дождь, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+14 градусов, днем +13...+18 градусов.

В Ялте ночью небольшой дождь, днем дождь. Температура ночью +12...+14 градусов, днем +16...+18 градусов. Об этом сообщают "Українські Новини".