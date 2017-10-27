Турчинов: Украина восстанавливает инфраструктуру на Донбассе, несмотря на российскую агрессию

27.10.2017, 14:37

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подчеркивает, что Украина восстанавливает инфраструктуру на освобожденной части Донбасса, несмотря на российскую агрессию.

Как сообщили в пресс-службе СНБО, об этом Турчинов заявил в зоне проведения АТО во время открытия моста через реку Северский Донец в городе Рубежное Луганской области.

В частности, Турчинов напомнил, что мост был разрушен в 2014 году российско- террористическими группировками, и добавил, что военнослужащими 19-го отдельного мостового отряда Государственной специальной службы транспорта городов был полностью восстановлен.

"Сегодня имеем новый очень важный для региона инфраструктурный объект. Этот мост обеспечит надежное сообщение на дороге государственного значения между Рубежным и Лисичанском", - отметил он.

"Несмотря на войну, восстановление инфраструктуры освобожденного Донбасса продолжается", - подчеркнул секретарь СНБО.

Также Турчинов высоко оценил вклад украинских военных в восстановление таких объектов. "Наши военные не только защищают страну, но и помогают восстанавливать гражданскую инфраструктуру. Огромное им спасибо за служение Украине", - добавил он.

"Придет время, когда будут освобождены все районы Донецкой и Луганской области, и в этом регионе вновь будут царить мир, спокойствие и стабильная жизнь. Это наша земля, Донбасс был, есть и будет украинским", - заявил секретарь СНБО. "Будут новые дома, предприятия, будет новая, сильная, мощная Украина", - подытожил он. Об этом сообщает УНИАН.