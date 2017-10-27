Зубко: У местного самоуправления сегодня есть все возможности качественно предоставлять услуги своим гражданам

27.10.2017, 15:19

Доходы местных бюджетов за 9 месяцев текущего года выросли на 31 млрд грн. Впервые в истории Украины доходы местных бюджетов составили 50% от общего госбюджета.

Финансовая достаточность местного самоуправления дает ему возможность качественно предоставлять услуги своим гражданам.

Об этом заявил во время селекторного совещания относительно прохождения отопительного сезона Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"Сегодня в некоторых органах местного самоуправления существует соблазн сэкономить на жилищно-коммунальных услугах, которые должны быть предоставлены жителям. Речь идет о том, чтобы позже готовить коммунальные системы к отопительному сезону и позже подключить тепло. Подчеркиваю, что закон обязывает вас своевременно подать тепло в дома украинцев. При снижении температуры на улице необходимо включаться независимо от того, хотите вы сэкономить или нет. Больные дети за счет экономии - это преступление", - отметил Вице-премьер-министр, обращаясь к представителям власти на местах.

Геннадий Зубко напомнил, что в случае снижения температурного режима на улице в течение трех суток на до 8 градусов, а в помещении детских и дошкольных учреждений - ниже 16 градусов - должно быть включено отопление.

"ОДА, имея соответствующие полномочия государственного контроля, должны мониторить такие ситуации и оперативно реагировать", - подчеркнул Вице- премьер-министр.

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.