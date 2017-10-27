Пострадавшая в результате теракта в Киеве пришла в сознание

27.10.2017, 15:38

Пострадавшая в результате взрыва на Соломенке Надежда Тарасенко пришла в сознание, сообщила ее дочь Ирина Рыбицкая в комментарии телеканалу "112 Украина".

Она рассказала о том, что женщина после перенесенной операции была переведена из реанимации в общую палату.

Пострадавшая находится в Киевской городской клинической больнице скорой помощи. Во время операции нейрохирурги изъяли из ее мозга металлический шарик, который проник в орган на 4 см. Кроме того, изъяли и фрагменты черепной кости. У Тарасенко была диагностирована открытая черепно-мозговая травма.

На вопрос журналиста о том, помогал ли кто-то, например, из местных властей, дочь Тарасенко ответила, что никакой помощи не было.

Как сообщалось ранее, в Киеве, на улице Адама Мицкевича, вечером 25 октября прогремел взрыв, в результате которого пострадали пять человек: народный депутат, член парламентской фракции "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, охранник народного депутата, сотрудник полиции охраны Руслан Кушнирук, политолог Виталий Бала, а также бывший сотрудник юридического департамента МВД Михаил Мормыль и киевлянка Надежда Тарасенко, которые проходили мимо.

От полученных ранений Кушнирук и Мормыль скончались.

Следователи рассматривают три основные версии теракта: покушение на убийство Мосийчука по заказу из России, в связи с политической деятельностью и гражданской позицией депутата, а также покушение на него по личным мотивам. Также рассматриваются версии покушения на журналистов телеканала Espreso.TV и теракта без конкретной цели.

По факту взрыва на улице Мицкевича открыто уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины -террористический акт. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".