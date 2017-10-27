Назначен новый замглавы Нацполиции

27.10.2017, 15:55

Генерал полиции третьего ранга Игорь Клименко назначен на должность заместителя начальника Национальной полиции Украины - начальника Департамента кадрового обеспечения. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает пресс-служба ведомства.

Князев подчеркнул, что вопрос соблюдения дисциплины и законности в работе полиции, а также вопрос защиты самих полицейских - "довольно острый", поэтому руководством ведомства принято решение о повышении статуса подразделения кадрового обеспечения Нацполиции.

Ранее сегодня Кнзяев заявил, что половина из 5 тысяч не прошедших переаттестацию и уволенных полицейских возобновились на своих должностях через суды. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.