В СЦКК сообщили о провокации боевиков на пункте пропуска "Новотроицкое"

27.10.2017, 15:58

В Донецкой области боевики продолжают совершать провокации во время пропуска через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) гражданского населения и автомобилей после прекращения работы КПВВ.

Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК), передает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Так, в четверг, 26 октября, боевики со стороны неподконтрольной Украине территории после 18 часов пропустили 166 гражданских автомобилей в "серую" зону КПВВ. Отмечается, что представители ОРДО знали о том, что контрольно- пропускной пункт въезда-выезда "Новотроицкое" работает только до 18:30.

"Вследствие возникновения реальной угрозы жизни и здоровью гражданских лиц, среди которых были старики и женщины с детьми, резкого ухудшения погодных условий, автомобили со стороны украинских пограничников были оформлены и пропущены за короткое время. КПВВ "Новотроицкое" с украинской стороны закончило работу в 19:50", - сказано в сообщении.

Украинская сторона СЦКК заявляет о том, что такие действия боевиков являются систематическими на КПВВ, которые находятся на подконтрольной правительству Украины территории. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".