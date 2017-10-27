Турчинов обязал военное руководство усилить меры по сохранению жизни военных на Донбассе

27.10.2017, 17:11

В связи со значительными потерями в последнее время, Турчинов обязал принять меры для сохранения жизни и здоровья военных в условиях постоянных провокаций боевиков.

Секретарь СНБО Александр Турчинов поручил военному руководству усилить меры с целью сохранения жизни военнослужащих Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Как сообщили в пресс-службе СНБО, Турчинов побывал в зоне проведения АТО, где провел с военным руководством совещание по готовности военнослужащих к выполнению боевых задач в условиях осенне-зимнего периода.

Секретарь СНБО заслушал доклад военных руководителей об обеспеченности воинов зимней одеждой, обустройстве и утеплении мест для размещения и обогрева, банно-прачечном обслуживании, медицинском обеспечении личного состава и готовности техники к эксплуатации в условиях низких температур.

Кроме того, обсуждался вопрос обеспечения передовых позиций оружием и военной техникой.

"Учитывая имевшие место два дня назад значительные утраты за сутки (четверо погибших, четверо раненых), секретарь СНБО поставил задачу об усилении мер по сохранению жизни и здоровья военнослужащих в условиях постоянных военных провокаций врага", - говорится в сообщении.

После совещания Турчинов выехал на передовые рубежи украинской обороны в район Светлодарской дуги. Он побывал на опорных пунктах, которые были в свое время отбиты в врага.

По словам Турчинова, несмотря на Минские договоренности, российско- террористические группировки не прекращают военных провокаций и обстрелов наших позиций. "Но благодаря мужеству и профессионализму наших военных все военные авантюры оккупационных российских войск обречены", - подчеркнул он. Об этом сообщает УНИАН.