СЦКК: Боевики обстреляли Широкино из минометов

28.10.2017, 13:09

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации заявила, что в пятницу боевики ОРДО обстреляли из минометов окрестности поселка Широкино Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Вчера, 27 октября текущего года, НЗФ ОРДО обстреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров позиции подразделений Вооруженных сил Украины в АТО, расположенных на окраине поселка Широкино вблизи Мариуполя", - говорится в сообщении.

В СЦКК отмечают, что в результате обстрелов пострадали здания мирных жителей поселка.

Как сообщалось, всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие, в том числе применяя запрещенную 122-мм артиллерию. В результате боевых действий двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения. Об этом сообщает "Українська правда".