Пропускные пункты в зоне АТО переходят на зимний график

28.10.2017, 11:15

Контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО переходят на зимний график и теперь будут работать с 08.00 до 17.00. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

"Контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО переходят на зимний график работы в соответствии с Временным порядком контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов (товаров) через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

С 29 октября на пунктах будут пропускать людей и транспортные средства с 08.00 до 17.00.

"Изменение временного режима в первую очередь связано с политикой безопасности и направлена на обеспечение безопасности жизни мирного населения, которое пересекает линию разграничения, поскольку светлое время суток уменьшается, а в темное время повышаются риски обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований", - объясняют пограничники. Об этом сообщают "Українські Новини".