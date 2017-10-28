Матиос: Небоевые потери в ВСУ составляют более 10 тысяч человек

28.10.2017, 11:09

В Украине с 2014 года более 10 тысяч украинских военнослужащих погибли и были ранены не из-за боевых действий, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

По его словам, безвозвратные и санитарные потери в Вооруженных силах Украины за последние три года составляют 10 103 человека.

Матиос уточнил, что среди них 2 150 военных погибли, а небоевые потери составили 3 700 человек. Причинами таких колоссальных потерь прокурор назвал нарушение воинского устава и халатное отношение к службе. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".