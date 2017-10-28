Сводка штаба АТО на 28 октября 2017

28.10.2017, 10:21

В конце прошедших суток обстановка в районе проведения АТО и в дальнейшем сохраняла тенденции к обострению.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие. Силы АТО 16 раз применяли оружие на поражение противника. В результате боевых действий двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения.

На Приморском направлении, которое за последние несколько дней оказалось в эпицентре противостояния, противник все чаще применяет вооружение, которое запрещено мирными договоренностями. Как заявил сегодня утром спикер пресс- центра штаба Антитеррористической операции подполковник Анатолий Стельмах, вчера днем в течение нескольких часов боевики обстреливали из артиллерии калибра 122 миллиметра, 82-миллиметровых минометов, пулеметов наши позиции неподалеку Широкино.

Украинские воины огнем из пехотного вооружения отвечали врагу. В результате противостояния получил ранения один наш воин. Кроме того, вечером под минометным огнем снова оказались укрепления сил АТО у Водяного. А на подступах к Марьинке оккупанты дважды обстреляли наших защитников из гранатометов.

На Донецком направлении ночью пророссийские наемники трижды били из пехотного вооружения в районе Зайцево. Из этого же оружия боевики провоцировали украинских бойцов в окрестностях Мироновского и в Авдеевской промзоне.

На Луганском направлении враг почти час из вооружения БМП, гранатометов и пулеметов бил по опорным пунктам украинской армии неподалеку Трехизбенки. Об этом сообщает Информационно-аналитический центр СНБО.