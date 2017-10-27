Вернувшиеся в Украину Чийгоз и Умеров удостоены государственных наград

27.10.2017, 16:55

Вернувшиеся в Украину бывшие политзаключенные Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров будут сегодня представлены к государственным наградам. Церемония состоится в администрации президента, куда лидеры крымскотатарского народа отправились из аэропорта "Борисполь".

Сразу по прилету в Украину Ахмет Чийгоз и Ильми Умеров провели брифинг, где поделились подробностями своего осуждения, пребывания за решеткой и освобождения. Ахтем Чийгоз призвал не забывать о все еще находящихся в заключении у оккупантов украинцах и крымских татарах. Бывший политзаключенный советует почаще писать письма узникам.

Присутствовавший на брифинге глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров зачитал список из 46 фамилий тех, кто все еще ожидает приговора от подконтрольного Кремлю суда или уже находится в заключении. В списке были режиссер Олег Сенцов, журналист Николай Семена, представители крымскотатарской общины.

По словам Чубарова, политическим узникам очень важно, столкнувшись с несправедливым арестом и судом, вести себя достойно. "Когда арестант не идет на сотрудничество со следствием (российским), его вытаскивать легче", - добавил он.

Мустафа Джемилев, в свое время возглавлявший Меджлис крымскотатарского народа, озвучил свою версию факторов, которыми удалось "надавить" на руководство России, чтобы добиться освобождения Чийгоза и Умерова. По словам Джемилева, необходимо было содействие президента Турции, поскольку "в мире не так много лидеров, которые подают руку Путину, а Эрдоган еще поддерживает какие-то отношения".

Чийгоза и Умерова незаконно задержали в аннексированном Крыму. Чийгоза оккупационный "суд" приговорил к восьми годам в колонии строгого режима. Умерова подконтрольный Кремлю "суд" приговорил к двум годам колонии- поселения и запрету на общественную деятельность.

25 октября стало известно, что Чийгоз и Умеров обрели свободу: российские службы согласились передать политзаключенных Турции. За свое освобождение бывшие политзаключенные поблагодарили президентов Украины и Турции, а также выразили признательность за усилия Меджлису. Об этом сообщают "Факты и комментарии".