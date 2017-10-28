Этот день в истории: 28 октября

28.10.2017, 10:18

Предлагаем дайджест основных событий и дат 28 октября.

1644 - гражданская война в Шотландии: баталия при Фиви.

1787 - умер Иоганн Карл Август Музеус, немецкий писатель, литературный критик, филолог и педагог.

1886 - официальное открытие статуи Свободы в Нью-Йорке.

1892 - в музее Гревен Эмиль Рено представил "светящиеся пантомимы"; к юбилею этого события был учреждён "Международный день анимации".

1903 - родился Ивлин Во, английский писатель.

1914 - фирма Kodak объявила о начале работы над цветной фотографией.

1918 - День образования Чехословакии.

1940 - День Охи в Греции, дата вступления Греции во Вторую мировую войну.

1944 - День освобождения Украины от фашистских захватчиков.

1955 - Финляндия вступила в Северный Совет.

1962 - Карибский кризис: Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв объявил о демонтаже советских ракет на Кубе.

1969 - умер К.И.Чуковский (Николай Васильевич Корнейчуков), детский писатель, критик, литературовед, переводчик.

1971 - вывод на орбиту английского ИСЗ ("Просперо X-3"), первой РН собственного производства ("Блэк эрроу").

1972 - первый полёт пассажирского авиалайнера Airbus A300.

1974 - успешно стартовалт носитель, несущий автоматическую станцию "Луна-23".

2005 - с космодрома Плесецк запущен первый иранский искусственный спутник Земли "Сина-1".

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.