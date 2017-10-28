Сегодня ночью Украина переходит на "зимнее" время

28.10.2017, 12:00

В ночь на 29 октября Украина перейдет на "зимнее" время. Данный перевод регламентируется постановлением Кабинета министров от 13.05.96 No. 509 о порядке исчисления времени на территории Украины.

"Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1:00 вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1:00 назад", - сказано в документе.

"Летний" и "зимний" порядок исчисления времени впервые был введен в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток. Сейчас более 110 стран мира переходят на "летнее" и "зимнее" время. В 2011 году Верховная Рада пыталась отменить перевод часов на "зимнее" время, но под давлением общественности принятое постановление было отменено. Об этом сообщают "Факты и комментарии".