Amnesty International: Умеров и Чийгоз должны иметь право вернуться в Крым

28.10.2017, 13:20

Лидеры Меджлиса Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз должны иметь право беспрепятственно вернуться в Крым и не опасаться преследования.

Об этом заявляет правозащитная организация Amnesty International.

"Теперь они могут столкнуться с другой несправедливостью - изгнание со своей родины. Им должно быть разрешено вернуться в Крым и свободно выражать свои взгляды, не боясь преследования", - заявила директор организации в Украине Оксана Покальчук.

По ее словам, складывается ситуация, когда у лидеров крымских татар остается два варианта: или сесть в тюрьму, или быть в изгнании.

25 октября 2017 года незаконно судимые оккупантами в Крыму Чийгоз и Умеров были переданы Турции. Российский журналист Антон Наумлюк заявил, что "президентские указы о помиловании засекречены и не опубликованы", а глава МИД Павел Климкин уточнил, что схему их освобождения оставят в секрете.

Глава Меджлиса Рефат Чубаров сказал, что Умеров и Чийгоз будут жить и работать в Киеве, поскольку "до освобождения Крыма дорога домой для них закрыта".

27 октября заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа прибыли в Киев. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.