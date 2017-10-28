"Вертолетную площадку" Януковича передали в управление госпредприятию

28.10.2017, 13:30

Прокуратура Киева передала "вертолетную площадку" Януковича на Парковой в управление государственного предприятия "Финансирование инфраструктурных проектов".

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в Facebook.

"В связи с препятствием государственному предприятию в выполнении действий по обеспечению нормальной работы этого объекта сегодня, 27.10.2017 года прокуратурой города Киева с выходом на объект осуществлены действия по передаче имущества в непосредственное управление государственного предприятия "Финансирование инфраструктурных проектов", - говорится в сообщении.

Прокуратурой города Киева проводится досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что Киевским городским советом без согласования с Верховной Радой Украины, в нарушение требований ст.150 Земельного кодекса Украины и без получения предварительного согласия Центра всемирного наследия ЮНЕСКО о намерениях застройки, принято решение "О передаче земельных участков, расположенных на Парковой дороге в Печерском районе города Киева ООО "Амадеус Ко" для строительства и обслуживания объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на Парковой дороге в Печерском районе г. Киева", которым для ООО "Амадеус Ко" передан указанный участок в аренду на 25 лет.

В ходе досудебного расследования следователями прокуратуры столицы получено решение Апелляционного суда города Киева относительно наложения ареста на имущество ООО "Амадеус Ко" и передачи его государственному предприятию "Финансирование инфраструктурных проектов" для организации охраны, ответственного хранения, проведения текущих ремонтов, обслуживания, поддержания их в надлежащем состоянии. Об этом сообщает УНИАН.