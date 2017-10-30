Порошенко усилил роль Европейского суда в Украине

30.10.2017, 15:34

Президент Петр Порошенко подписал закон о ратификации протоколов No15 и No16 к конвенции о защите прав человека и основных свобод, который Верховная Рада приняла еще 5 октября.

Об этом говорится в сообщении пресс- службы главы государства.

Такое действие, убеждены на Банковой, "обеспечит усиление роли Европейского суда, что поспособствует имплементации конвенции в национальную правовую систему".

В соответствии со статьей 10 к протоколу No16 к конвенции определяется, что высшим судом, который сможет обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), является Верховный суд.

Протокол No15 предусматривает сокращение с 6 до 4 месяцев сроков обращения в ЕСПЧ после вынесения окончательного решения украинского суда.

No15 вступает в силу в первый день месяца, следующего после истечения трехмесячного срока с даты, когда все "высокие договаривающиеся стороны конвенции по защите прав человека и основополагающих свобод выразили согласие быть связанными этим протоколом, кроме статьи 4, которая вступает в действие через шесть месяцев с даты вступления в силу прокола".

Протокол No16 предусматривает возможность получать консультации ЕСПЧ по поводу толкования и применения прав и свобод, определенных конвенцией. Суд может получить заключение ЕСПЧ только в том случае, если он ведет производство по делу, по поводу которого консультируется.

No16 вступает в силу в первый день месяца, следующего по истечении трехмесячного срока с даты, когда "десять высоких договаривающихся сторон конвенции изложили свое согласие быть связанными этим протоколом".

На 6 сентября 2017 года протокол No15 подписали 45 государств, 35 из них выразили согласие быть связанными протоколом. Данные по протоколу No16 - 18 и 8 государств соответственно. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.