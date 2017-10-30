Порошенко внес в Раду новый законопроект по расследованию МН17

30.10.2017, 15:42

Президент Украины Петр Порошенко предложил продлить Соглашение между Украиной и Нидерландами по расследованию катастрофы МН17.

Глава государства зарегистрировал в парламенте проект закона о ратификации Соглашения (в форме обмена нотами) между Украиной и Королевством Нидерланды о продлении до 1 августа 2018 срока действия Соглашения между Украиной и Нидерландами о Международной миссии защиты расследования от 28 июля 2014.

В июле нынешнего года Украина и Нидерланды подписали соглашение с целью создания правовых оснований для привлечения к ответственности судом Нидерландов лиц, причастных к катастрофе рейса MH17 в небе над Донбассом.

В сентябре на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министры иностранных дел Украины, Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов подписали Меморандум по делу о сбитом "Боинге" рейса MH17. Страны-подписанты намерены помочь Нидерландам привлечь виновных к ответственности.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит российской системой "Бук" 17 июля 2014 г. в Донецкой области. В результате погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших - граждане Нидерландов.

Созданная международная совместная следственная группа 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты уголовного расследования причин катастрофы. Об этом сообщает Сегодня.ua.