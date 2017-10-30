КИУ: На первых местных выборах в 201 ОТО зафиксировано около 70% нарушений

30.10.2017, 15:52

На первых местных выборах в 201 объединенной территориальной общине, состоявшихся в воскресенье, зафиксировано около 70% нарушений технического и процедурного характера.

Об этом сообщил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель сегодня, 10 октября.

"Подавляющее большинство нарушений действующего законодательства, которые были зафиксированы вчера, - это массив в районе 60-70 процентов нарушений. Это нарушения, которые мы относим преимущественно к техническому и процедурному характеру", - сказал он.

По словам Кошеля, "это огромный массив ошибок в работе участковых избирательных комиссий".

Также, как отметил Кошель, есть все основания говорить о полном беспорядке в работе избирательных комиссий.

"Мы имеем основания говорить о полном беспорядке в работе избирательных комиссий. За нашу практику наблюдений, за многие годы, мы впервые фиксируем большое количество фактов, связанных с работой комиссий, а именно: голосование избирателя без документа, удостоверяющего личность.

То есть, мы фиксировали различные примеры, когда на участки приходили с ксерокопиями паспортов, а на одном из участков комиссия приняла решение, что может быть так называемый поручитель - авторитетное лицо, которое подтвердит личность избирателя без документа, голосование по водительским удостоверениям, заполнение бюллетеней карандашом. Фиксировали большое количество нарушений, связанных с избирательной документацией. В день выборов массово выявлялись ошибки в избирательных бюллетенях", - констатировал гендиректор КИУ.

Кроме того, Кошель считает, что серьезной проблемой остаются технологии прямого и косвенного подкупа избирателей. По его убеждению, для решения этих проблем нужно изменить действующее законодательство, которое должно четко регулировать избирательные процессы. Об этом сообщает УНИАН.