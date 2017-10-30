"Захват" воинской части под Одессой

30.10.2017, 16:03

Представители компании-застройщика, рабочие которой якобы пытались захватить воинскую часть под Одессой, заявили, что у них есть все необходимые разрешения на проведение работ, а действия военнослужащих, которые пытались им в этом помешать, назвали незаконными.

Об этом сегодня, 30 октября, на пресс-конференции сообщили гендиректор Сити Центр Андрей Халахур и руководитель юридической службы компании Ирина Костенко.

По словам Халахура, два месяца назад компания Центр начала строительство третьей очереди торгово-развлекательного центра, в котором планируется разместить детский спортивный комплекс. В связи с этим возникла необходимость установить ограждение строительства согласно строительным нормам и правилам.

Гендиректор компании утверждает, что они имеют все разрешительные документы на установку ограждения. По его словам, участок земли, на котором ведется строительство, принадлежит общине Одессы. В то же время, говорит Халахур, люди, которые назвали себя представителями воинской части, не смогли предоставить никаких документов, подтверждающих их право на владение землей.

Он утверждает, что перенос ограждения в пределы строительной площадки сделает невозможным продолжение строительства, которое проводится целым рядом смежных организаций по уже заключенным договорам.

Ранее в командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что в Одессе 29 октября около 08:45 неизвестные в балаклавах пытались захватить часть территории военного объекта - собственности Минобороны.

При этом в полиции опровергли информацию, распространенную пресс-службой командования Воздушных сил ВСУ, и заявили, что попытки захватить воинскую часть под Одессой не было. По словам советника главы Нацполиции Одесской области Руслана Форостяка, правоохранители, прибывшие к указанной воинской части, установили, что строительные работы ведутся за территорией воинской части, а пришедшие люди - это строители, а не "титушки или какие-то неустановленные лица".

Он также уточнил, что у застройщика есть все разрешения для строительства на этой территории от органов местного самоуправления. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.