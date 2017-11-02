В Крыму в ДТП погибли делегат Курултая крымскотатарского народа Меннанов и спортсмен Усманов

02.11.2017, 16:42

В аннексированном Крыму в ДТП погибли делегат Курултая крымскотатарского народа Сервер Меннанов и спортсмен Руслан Усманов, сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

"От имени Меджлиса крымскотатарского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким делегата Курултая крымскотатарского народа Сервера Меннанова и Руслана Усманова, спортсмена-тренера", - написал Чубаров.

По словам координатора Комитета по защите прав крымскотатарского народа Искандера Бариева, у Меннанова остались трое детей. Его похороны состоятся 3 ноября.

Курултай крымскотатарского народа является национальным собранием, высшим представительным полномочным органом крымскотатарского народа. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".