В Киеве на бульваре Верховной Рады произошел прорыв теплосети

17.11.2017, 10:31

В Днепровском районе Киева на бульваре Верховной Рады произошел прорыв теплосети, в результате чего улицу затопило кипятком. На месте прорыва теплосети прямо посреди проезжей части образовалась яма.

Об этом сообщает корреспондент "112 Украина" с места событий.

"Ночью на бульваре Верховной Рады прорвало теплосеть возле дома No 3, образовалась огромная яма посреди проезжей части. Здесь до сих пор лежат остатки асфальта, песок, вода стоит. Этот участок огородили коммунальные службы специальным забором и защитной лентой. Ранее сообщалось, что здесь работали полицейские, они дежурили, чтобы водители не нарушали правила дорожного движения", - передает корреспондент. Отмечается, что в результате прорыва теплосети горячей водой затопило часть самого бульвара и проспекта Мира.

"По состоянию на этот час здесь правоохранителей нет, поэтому водители позволяют себе нарушать ПДД, проезжают по бульвару, а не объезжая строителей. Залило часть самого бул. Верховной Рады и часть проспекта Мира. Очевидцы в соцсетях сообщают, что вода настолько быстро пробивала, что буквально за 5 минут все дорожное полотно покрылось кипятком. По нашей информации, в близлежащих домах пока нет горячего водоснабжения", - добавила корреспондент. Об этом сообщает УНИАН.