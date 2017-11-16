Наводнение и траур в Греции

16.11.2017, 16:56

Власти Греции активизируют спасательную операцию в восточных районах страны, охваченных наводнением.

В среду в городе Аспропиргос спасателям удалось вытащить из затопленного автобуса 12 человек. Тем не менее число погибших растет с каждым днем. В четверг правительство подтвердило смерть 15 человек - десяти мужчин и пяти женщин. Их тела были обнаружены в затопленных строениях и на улицах. Около двух десятков человек, пострадавших из-за стихии, были госпитализированы.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил в стране национальный траур.

"Я хотел бы выразить свою глубочайшую печаль из-за случившегося и самые искренние соболезнования семьям жертв. Я обещаю, что власть сделает все от нее зависящее в данной ситуации".

Восток и центр Греции оказались во власти проливных дождей и сильных ветров в понедельник. Синоптики говорят, что до конца недели улучшения ситуации ждать не стоит. Более того, стихия захватит новые регионы, в том числе южный остров Крит.

В некоторые населенные пункты спасатели добраться до сих пор не могут. Затоплены дороги, а некоторые небольшие города ушли под воду до самых крыш. Довольно тяжелая ситуация в Афинах и в пригородах столицы.

К ликвидации последствий стихии и спасению людей привлечена армия. Тех, кто остался без крова, власти размещают в армейских казармах. Об этом сообщает EuroNews.