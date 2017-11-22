В Киеве произошло ДТП, в котором Opel "прокатился" на отбойнике

22.11.2017, 15:35

ДТП - событие довольно привычное для мегаполисов с мощным дорожным трафиком. Но и среди них попадаются, казалось бы, поистине нереальные: как то, в которое попал водитель Opel Astra 21 ноября около 20:00.

Непосредственные свидетели, очевидно, не меньше всех пытаясь поверить в увиденное, рассказали, что водитель Opel, не справившись с управлением, вылетел с дороги и врезался в отбойник.

Но дальше, вместо того, чтобы просто покориться привычным законам физики, авто непонятным образом "въехало" в отбойник.

И, как передовой монорельс на зависть всем "илонам маск", в такой позиции еще метров 50-70 "проехал" вдоль, сохраняя равновесие.

Но даже после этого машина "отказалась" сходить на землю и замерла на месте, пока ее, как кота с дерева, не сняли эвакуатором.

В аварии, по данным очевидцев, никто (кроме физики) не пострадал. Об этом сообщает Телеканал новин "24".