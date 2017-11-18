В Атлантике пропала аргентинская подлодка

18.11.2017, 12:48

Суда военно-морских сил Аргентины ведут поисковые работы в Южной Атлантике в надежде обнаружить подводную лодку, не отзывающуюся уже двое суток.

По словам представителей аргентинских ВМС, на борту подлодки 44 человека. Перед исчезновением она находилась примерно в 400 километрах от побережья Патагонии.

Как заявил представитель военного ведомства, пока нет явных признаков того, что с подлодкой случилось что-то более серьезное, чем просто потеря связи.

Представитель ВМС Энрике Бальби сказал, что подлодка покинула военно- морскую базу в Ушуайе, на острове Огненной Земли, и отправилась на свою обычную базу в Мар-дель-Плата, но затем связь с подводной лодкой прекратилась.

"Она не потеряна", - добавил он. "Для того, чтобы она считалась потерянной мы должны ее искать, и оказаться неспособными ее найти".

По словам Энрике Бальби, на борту подлодки достаточно продовольствия на несколько дней, и, скорее всего, она идет по заданному курсу. Об этом сообщает BBC Русская служба.