Число жертв наводнения в Афинах достигло 20 человек

20.11.2017, 10:31

Общее число жертв наводнения в греческой столице Афинах достигло двадцати человек.

Ранее в воскресенье, 19 ноября, в афинском пригороде Мандре было обнаружено тело 83-летнего мужчины, который также погиб в результате наводнения.

Два человека по-прежнему считаются пропавшими без вести. После прошедших в центральной и северной частях Греции сильных ливней правительство ввело режим чрезвычайного положения. О жертвах в этих регионах не сообщается.

Ливни и сильный ветер не прекращаются в восточной части страны с 13 ноября. По прогнозам синоптиков, неблагоприятная погода в Греции сохранится как минимум до ближайшего понедельника, 20 ноября. Об этом сообщает Deutsche Welle.