Военный самолет США упал у берегов Окинавы

22.11.2017, 13:51

Самолет американских военно-морских сил рухнул в океан к юго-востоку от японского острова Окинавы.

На борту были 11 человек. Самолет направлялся к авианосцу "Рональд Рейган", который находится на дежурстве в Филиппинском море.

Причины крушения пока неизвестны.

Идет спасательная операция, и оценить состояние экипажа и пассажиров самолета можно будет только после того, как их поднимут на борт, сообщили в медицинской службе Седьмого флота США.

В связи с обострением отношений с КНДР Соединенные Штаты держат в западной части Тихого океана крупную группировку ВМС. "Рональд Рейган" еще с двумя американскими авианосцами в середине ноября участвовал в совместных учениях с Японией и Южной Кореей.

В этом году у берегов восточной Азии произошла серия инцидентов с участием кораблей ВМС США. В августе 11 американских моряков стали жертвами столкновения ракетного эсминца "Джон С. Маккейн" с нефтяным танкером, семеро погибли в июне, когда эсминец "Фитцджеральд" врезался в грузовое судно.

Еще два происшествия обошлись без жертв - в мае ракетный крейсер "Лейк Чамплейн" столкнулся с южнокорейским сейнером, а до этого врезались друг в друга два вспомогательных судна - сухогруз "Амелия Эрхард" и танкер "Уолтер Дил".

После гибели моряков с эсминца "Джон С. Маккейн" был отстранен от должности командующий Седьмым флотом вице-адмирал Джозеф Окоин, ряд офицеров и матросов подверглись дисциплинарным взысканиям. Об этом сообщает BBC Украинская служба.