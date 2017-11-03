В ценре Москвы загорелся государственный музей

03.11.2017, 16:44

В центре Москвы произошел пожар в музее личных коллекций Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина

Пожар произошел в системе вентиляции музея, передает "ТАСС" со ссылкой на экстренные службы.

"По уточненным данным, в отделе личных коллекций Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина на улице Волхонка, дом 10, произошло возгорание в системе вентиляции", - сказал собеседник агентства.

Начальник Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов отметил, что пожарные локализовали возгорание. Оно растянулось на 40 квадратных метров.

По информации издания, белый дым продолжает идти с левой стороны здания. Пожарные сделали ряд технологических отверстий в крыше, куда подают воду. На месте происшествия работают 15 пожарно-спасательных подразделений. Пострадавших нет. Эвакуированы более 30 человек.

Также в издании отмечают, что пожар не несет угрозы основному зданию, так как инцидент произошел в соседнем помещении. В настоящее время пожар ликвидирован. Об этом сообщает Телеканал новин "24".