ДТП на Ривенщине: столкнулись грузовики, перевозившие легковые авто

04.11.2017, 11:47

В Ривненской области вблизи с. Белая Криница на автодороге Киев-Чоп столкнулись два грузовика, которые перевозили легковые авто. Происшествие произошло 3 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ровенской области.

Два грузовика марки DAF, которые перевозили легковые автомобили столкнулись, в результате чего в одной из грузовиков загорелся салон кабины, которые затем перевернулся на легковые автомобили.

"После локализации пожара с помощью спецоборудования спасатели деблокировали тело погибшего водителя грузовика, которого при столкновении зажало в автомобиле", - говорится в сообщении.

Огнем уничтожены: кабина водителя, моторный отсек ватажного автомобиля DAF, 6-ть легковых автомобилей марки "Hyundai Tucson". Обстоятельства данного происшествия выясняют правоохранители. Об этом сообщает УНИАН.