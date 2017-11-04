В Киеве маршутка на остановке сбила людей: двое погибли

04.11.2017, 13:15

В Киеве на улице Героев Днепра около остановки маршрутка сбила двух человек.

Об этом сообщает "Эспрессо" со сссылкой на своих корреспондентов.

Троллейбус остановился во втором ряду для высадки пассажиров. Когда из него выходили люди, подъехала маршрутка No464 и начала заезжать в первый ряд и сбила людей.

Женщина скончалась на месте. Мужчину в тяжелом состоянии забрала скорая, по дороге в больницу он скончался.

Еще одному пострадавшему оказали помощь на месте и отпустили.

На месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства инцидента.

По словам местных жителей, на этой остановке троллейбусы почти всегда останавливаются во втором ряду, потому что из-за припаркованных машин не могу подъехать ближе. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.