В Одессе рухнула стена жилого дома

04.11.2017, 13:21

В Малиновском районе Одессы рухнула стена многоквартирного жилого дома по улице Степной. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Одесской области.

В ГСЧС отметили, что произошло частичное обрушение наружной стены на площади около 10 кв. м. и арки со стороны внутреннего двора дома на уровне второго этажа.

Жертв и пострадавших нет. Повреждены 4 квартиры на втором этаже дома, в которых проживает 13 человек.

В результате обвала был поврежден газовый трубопровод и электросеть здания. Есть угроза дальнейшего разрушения аварийной стены. Газо- и электроснабжения дома в настоящее время отключены.

Подразделениями ГСЧС из дома были эвакуированы 10 человек. Решается вопрос о временном отселении жителей. Спасатели уже провели разбор завала.

В сообщении сказано, что спасатели эвакуировали из дома 10 человек (всего проживает 13 человек) и проводятся работы по уборке заваленных частей дома. Об этом сообщает BBC Украинская служба.