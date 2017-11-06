Во Вьетнаме из-за тайфуна погибли 44 человека

06.11.2017, 16:16

Тайфун "Дамри", который обрушился на Вьетнам, унес за три дня жизни по меньшей мере 44 человек, почти два десятка числятся пропавшими без вести.

Порывы ветра в центральной части страны достигали 130 км/ч, были обрушены крыши зданий, были снесены и опоры линий электропередачи. Ситуацию усугубили проливные дожди.

В центре тайфуна оказались туристы из российской Самары, они находились на отдыхе в Нячанге, на этот город шквалистый ветер и дождь обрушились в 4 утра.

10 ноября в Данаге открывается форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в котором примут участие главы многих государств. Саммит продлится два дня. Об этом сообщает EuroNews.