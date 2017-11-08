Начато расследование нападения на журналистов, которые снимали прибытие Медведчука из России

08.11.2017, 16:56

По факту препятствования работе съемочной группы программы "Схемы" в киевском аэропорту открыто уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Опубликовано видео нападения на журналистов, которые снимали прилет Медведчука из России

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве вести будет Соломенское управление полиции в Киеве под процессуальным руководством местной прокуратуры No9.

В аэропорту "Киев" охранники Медведчука напали на журналистов "Радио Свобода", которые снимали его прилет из России. По словам журналистов, их били локтями, толкали, а у оператора дважды выбили камеру из рук. Кроме того, был заблокирован автомобиль съемочной группы. Об этом сообщает УНИАН