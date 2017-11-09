Пожар в здании Службы внешней разведки РФ

09.11.2017, 16:18

В результате пожара, который вспыхнул вчера вечером на территории штаб- квартиры Службы внешней разведки РФ в Москве, погибли три человека.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Согласно сообщению, семь человек удалось спасти. Общая площадь возгорания составила 1000 кв м.

8 ноября в Москве в кабельном тоннеле штаб-квартиры Службы внешней разведки РФ произошел пожар. Сообщалось, что спасатели не могут выйти на связь с тремя сотрудниками СВР, предположительно находящимися на подземном этаже. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.